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La ONU estima en 37 mil millones de dólares los daños directos por sismos en Venezuela. La información se dio a conocer hoy 13 de julio de 2026 por el Ministerio de Comunicación de Venezuela.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que los daños físicos directos ocasionados por los sismos del pasado 24 de junio en Venezuela ascienden a 37.000 millones de dólares.

Daños directos por sismos en Venezuela

Esto según un informe técnico institucional elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). En la actualidad Venezuela busca planes rápidos para viviendas.

De igual modo, no solo en zonas afectadas como La Guaira también en otros estados que fueron afectados.

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