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El precio del dólar BCV hoy 13 de julio de 2026, la divisa se mantiene en la banda de los 720 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes el dólar estará en 721,34 bolívares y el euro en 823,94 bolívares.

Para este martes, el dólar estará en 723,99 bolívares y el euro en 825,49 bolívares.

En un costo de 4.076,26 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 181,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 74,00 dólares. Este indicador ha estado estable en las últimas horas, va a depender mucho como se encuentren las relaciones entre Irán y Estados Unidos.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 63.668,23 dólares. El bitcoin ha estado sobre la banda de los 60 mil dólares desde hace varias semanas, veremos como marcha en los próximos días.

Dólar BCV hoy 13 de julio de 2026, PDVSA garantiza combustible para la reconstrucción

La empresa Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) informó que el Estado venezolano «garantiza el combustible para atender labores de reconstrucción en las zonas afectadas», tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Un video publicado en sus redes sociales muestra cómo una gandola va dispensando combustible a maquinaria pesada en las zonas que fueron afectadas por los sismos.

Es importante puntualizar que las labores de desescombro y recuperación de víctimas prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días.

Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4.333, según el parte ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.

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