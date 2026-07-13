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Un nuevo temblor reportó Funvisis en el área del estado La Guaira hoy en horas de la mañana. Este sismo se suma a los que han ocurrido en dicha entidad desde el pasado 24 de junio de 2026.

Esta vez fue a las 11:22 minutos de la mañana señaló el reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. El mismo tuvo magnitud de 2.5 y una profundidad de 5.3 kilómetros.

Funvisis reportó nuevo temblor en esta zona del país

El epicentro fue a ocho kilómetros al este de Naiguatá en el litoral central. Funvisis hasta esta hora de la tarde solo ha reportado tres temblores. Uno en Naiguatá, luego en San Felipe estado Yaracuy y Boca de Aroa.

Todos los temblores reportados el día de hoy sobre magnitud 2 dijo Funvisis. El último sismo de magnitud 3, fue reportado la noche del domingo 12 de julio de 2026 en el estado Aragua.

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