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En un despliegue táctico orientado a desmantelar los remanentes de las mayores redes de corrupción financiera en el país, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ejecutaron la captura de Ramón Alcides Herrera Osorio, un ciudadano de 47 años de edad plenamente requerido por la justicia venezolana bajo el cargo de estafa agravada.

El procedimiento, catalogado como un golpe clave por las fuerzas de inteligencia regional, saca a la luz pública nuevas e intrincadas ramificaciones operativas y logísticas que conectan de forma directa con el polémico esquema de corrupción PDVSA-Cripto, el desfalco multimillonario mediante activos digitales y contratos paralelos que sacudió los cimientos institucionales y económicos de la nación.

La aprehensión del sospechoso se materializó tras un riguroso despliegue de análisis de campo y seguimiento técnico ejecutado por los sabuesos adscritos a la Coordinación de Inteligencia de la Delegación Municipal Valencia. Por su parte, la base operativa de los funcionarios civiles centró sus esfuerzos en perímetros estratégicos de la parroquia San José, al norte del municipio Valencia, en el estado Carabobo, una zona identificada previamente como un punto de movimiento recurrente para el investigado.

Se conoció que al momento de la interceptación policial y tras el debido proceso de identificación, los datos del sujeto fueron cruzados en tiempo real a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), confirmando de inmediato las alertas del Poder Judicial. El sistema arrojó que sobre Ramón Alcides Herrera Osorio pesaba una orden de aprehensión e intensa búsqueda emanada formalmente por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Estado Carabobo.

Así también, fuentes vinculadas a la investigación señalan que el detenido operaba presuntamente en un nivel de soporte financiero y legitimación de capitales, articulando movimientos de activos de dudosa procedencia que coinciden con las metodologías comerciales opacas utilizadas por los principales implicados de la red delictiva PDVSA-Cripto, la cual utilizaba la fachada de operaciones tecnológicas y transacciones inmobiliarias de lujo en el centro del país para desviar y ocultar fondos públicos.

Estafa agravada, conexión corporativa en Carabobo

Durante el minucioso procedimiento de captura en la capital carabobeña, los agentes de la Policía Científica no solo lograron neutralizar al objetivo en fuga, sino que además incautaron bienes de alta gama que forman parte fundamental del expediente de evidencias por delitos económicos.

En el sitio del suceso se recuperaron de manera inmediata dos vehículos de reciente modelo que, de acuerdo con los rastreos financieros iniciales, habrían sido adquiridos o utilizados para el blindaje logístico de las operaciones ilícitas de la organización: una camioneta Ford Explorer, identificada con las placas AA212AE, y un vehículo marca Baic, modelo BJ30, con las matrículas AH052ND. Estas incautaciones vehiculares abren nuevas líneas de investigación para determinar si dichos bienes muebles forman parte de los pagos en especie o comisiones derivadas del masivo desfalco del caso de estafa de PDVSA-Cripto.

De acuerdo a las investigaciones la Fiscalía General y los cuerpos de contrainteligencia nacional han mantenido un monitoreo constante sobre empresarios y operadores financieros que actuaban como «testaferros» o intermediarios en las capitales estatales, utilizando concesionarios, constructoras y empresas de maletín para reintroducir el dinero de la corrupción petrolera en el torrente económico legal, un patrón que se repite de forma sistemática en este nuevo arresto de Valencia.

Implicaciones legales Ramón Alcides Herrera Osorio

Tanto el detenido de 47 años como las evidencias automotrices recuperadas por la Coordinación de Inteligencia ya se encuentran bajo la custodia rigurosa de las autoridades competentes.

El caso fue remitido de inmediato a la orden del Tribunal correspondiente y de las fiscalías designadas del Ministerio Público del Estado Carabobo, donde se formularán los cargos de presentación y se evaluará el traslado de los expedientes hacia los tribunales con competencia nacional en materia de corrupción y terrorismo financiero en la ciudad de Caracas, debido a la gravedad de los nexos con el desfalco petrolero nacional.

Fuente: Prensa CICPC