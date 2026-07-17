Compartir

La querida actriz cubana Aylín Mújica atraviesa su momento más doloroso tras confirmarse hoy 17 de julio el sensible fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

La reconocida presentadora recibió la trágica noticia este viernes mientras grababa un programa de televisión en Colombia.

Fallece el hijo de actriz Aylín Mújica

El joven de 31 años, fruto del primer matrimonio con el músico Osamu Menéndez, se desempeñaba profesionalmente como DJ y productor.

Reportes preliminares de medios especializados señalan que el deceso repentino ocurrió por una falla cardíaca, aunque sus allegados todavía no emitieron comunicados oficiales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

FIFA entregará anillos personalizados al campeón mundial 2026