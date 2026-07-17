FarándulaLo más vistoPortada

Fallece el hijo mayor de actriz Aylín Mújica

By Lubin Molero
0
143
Fallece el hijo de actriz Aylín Mújica
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

La querida actriz cubana Aylín Mújica atraviesa su momento más doloroso tras confirmarse hoy 17 de julio el sensible fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

La reconocida presentadora recibió la trágica noticia este viernes mientras grababa un programa de televisión en Colombia.

Fallece el hijo de actriz Aylín Mújica

El joven de 31 años, fruto del primer matrimonio con el músico Osamu Menéndez, se desempeñaba profesionalmente como DJ y productor.

Fallece el hijo de actriz Aylín Mújica
Foto: Aylín Mújica y sus hijos

Reportes preliminares de medios especializados señalan que el deceso repentino ocurrió por una falla cardíaca, aunque sus allegados todavía no emitieron comunicados oficiales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

FIFA entregará anillos personalizados al campeón mundial 2026

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNoticias Carabobo
Artículo anterior
Abuelo es capturado por el presunto asesinato de su nieta
Artículo siguiente
Cancelan alerta de tsunami tras sismo en México
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes