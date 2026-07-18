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Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió las costas de Chiapas, generando una alerta de tsunami que fue cancelada rápidamente por las autoridades de México.

El potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el estado de Chiapas sin dejar víctimas fatales.

Cancelan alerta de tsunami en México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó saldo blanco, aunque se registraron desalojos masivos y una mujer resultó lesionada al arrojarse desde un segundo piso.

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