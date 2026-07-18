Compartir

Representantes de bancos públicos y privados, así como el ejecutivo nacional y BCV, celebraron una reunión donde buscan estabilizar el tipo de cambio y la economía.

El ente emisor del BCV y el Gabinete Económico coordinaron acciones para estabilizar el tipo de cambio y controlar los precios en el país.

Bancos buscan estabilizar el cambio

Así mismo, las autoridades coordinaron optimizar el funcionamiento de las mesas cambiarias para maximizar el aprovechamiento de las divisas generadas en la economía actual.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Cancelan alerta de tsunami tras sismo en México