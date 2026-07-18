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Patinaje venezolano conquista cinco medallas en Panamericano

By Lubin Molero
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Patinaje venezolano con medallas en Panamericano
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La delegación venezolana de patinaje sumó una medalla de oro y cuatro de bronce en el Campeonato Panamericano de Naciones disputado en Colombia.

El velocista Diego Colmenares lideró la gran actuación criolla al colgarse la presea dorada en territorio colombiano durante la jornada inicial.

Patinaje venezolano con medallas en Panamericano
Foto: Daniela Bustamante

Colmenares detuvo los cronómetros en 17,594 segundos para vencer al local Emanuel Mosquera y posteriormente sumar otra medalla broncínea en velocidad.

Patinaje venezolano con medallas en Panamericano

Asimismo, los atletas Roberto García y la destacada Daniela Bustamante aportaron metales de bronce en sus respectivas disciplinas de velocidad y puntos.

Patinaje venezolano con medallas en Panamericano
Foto: Roberto García

Finalmente, en el apartado infantil, la competidora Valeria Isabel Peña lideró con éxito su división al cronometrar 43,349 segundos en la pista.

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