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Funcionarios del CICPC La Vega, detuvieron a Ángel Antonio Ruiz Suárez, de 32 años, en el municipio Libertador, Caracas, por intento de homicidio.

El atacante utilizó un fragmento de vidrio para propinarle múltiples heridas cortantes en las zonas del cuello y la cabeza a la víctima de 57 años.

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Detenido por intento de homicidio en Caracas

El hombre herido ingresó a un centro de salud donde los médicos de guardia le tomaron 38 puntos de sutura quirúrgica.

Tras recibir los cuidados médicos necesarios, el paciente permanece bajo observación mientras el caso quedó puesto a disposición del Ministerio Público caraqueño.

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