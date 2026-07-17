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Reportaron fuerte sismo en México (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Sismo en México
Foto: El Comercio.

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Danny Valdiviezo
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Un fuerte sismo en México fue reportado hoy en el sur de ese país, este tuvo una magnitud de 7.4. Se registró el epicentro en Hidalgo estado de Chiapas, el temblor se sintió en países como Guatemala y El Salvador.

Hasta ahora no se han reportado daños graves o mortales luego del sismo, el mismo ocurrió a las 8:48 hora local en el sur de México. Organismos gubernamentales además de rescatistas y funcionarios de seguridad trabajan en la zona.

Sismo en México

Se han reportado réplicas luego del temblor, el epicentro está cercano al Océano Pacifico. Mientras que organismos municipales vigilan carreteras como avenidas principales de esa zona del país azteca.

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