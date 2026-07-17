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Fueron identificadas dos venezolanas del choque ocurrido entre una camioneta y un autobús en Chile. Dicha colisión dejó un total de siete fallecidos, ambas damas eran oriundas del estado Zulia

Las hermanas Daniela Quiroz Fuenmayor de 23 años y Dayana Quiroz Fuenmayor de 17 años murieron en el choque. Las venezolanas iban en la camioneta SUV que terminó chocando contra el bus.

Tanto Daniela como Dayana y las otras personas murieron carbonizadas en el accidente. Daniela era técnico en enfermería mientras que Dayana estudiaba en el Colegio Tomás Moro de San Miguel en Santiago de Chile.

Choque entre una camioneta y autobús en Chile

El padre de las jóvenes, Vicente Quiroz quien es Técnico Superior en Seguridad Industrial aclaró que sus hijas no eran delincuentes. Quiroz cuestionó algunos ataques que sufrieron las hermanas en las redes sociales.

“Ellas no eran delincuentes. Daniela estaba recién graduada como técnico en Enfermería y Dayana cursaba el 4to medio. Eran buenas hijas. Quienes las conocían saben que eran respetuosas”, afirmó.

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