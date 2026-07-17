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Román Maniglia, nuevo Superintendente del Seniat nombró los nuevos gerentes de tributos internos como parte de la reestructuración del organismo. Tanto las gerencias regionales como aduanas tienen nuevos nombramientos.

Nuevos gerentes de tributos internos del Seniat

Los nuevos nombramientos aparecen publicados en la Gaceta Oficial N° 43.416, fechada el pasado 15 de julio.

Isaac Brizuela Hernández fue nombredo como nuevo Gerente Regional de Tributos Internos de la región capital en calidad de encargado.

Oswaldo Ronald González Álvarez fue nombrado como Gerente Regional de Tributos Internos del Municipio Libertador (Caracas), en condición de encargado.

Ramón de Jesús Lara Castillo fue nombrado como encargado de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central.

Eduardo José González Estévez fue designado como encargado de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Maracaibo.

Jesús Salvador Yánez es el responsable designado de la Gerencia Regional de Tributos Internos de San Antonio del Táchira como encargado.

Nuevos gerentes de Aduanas

Larry José Aragort Hernández fue nombrado como Gerente de Aduana Principal Aérea de Maiquetía en calidad de encargado.

Igualmente se designó a Marlon Alexis Márquez Garrido como Gerente de Aduana Principal de Puerto Cabello, en calidad de encargado.

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