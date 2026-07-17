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El Ingreso Integral para pensionados en julio 2026 ya tiene monto probable a pagar desde el venidero 21 al 25 de este mes. Los abuelos cobrarán también el mismo día el aporte de la pensión del IVSS.

Los adultos mayores estarán recibiendo un monto de 50.680 bolívares que son 70 dólares al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela. Hoy los jubilados de la administración pública estarían cobrando el primer pago del mes.

Ingreso Integral para pensionados en julio tendrá este monto

Quedando por pagar, el Bono Corresponsabilidad y Formación que es para los empleados de las nóminas especiales. Además del Bono Cuadrantes de Paz para funcionarios de seguridad y rescate.

Además del bono Cultores Populares, el cual es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Estos tres bonos cierran la entrega mensual correspondiente a julio 2026, esperando el pago del Bono único Familiar en agosto.

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