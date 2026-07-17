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Tres sujetos quedaron detenidos por transportar un cargamento ilegal de chimó. La novedad fue dada por funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui en el oriente del país. Los sujetos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Los hombres iban en un camión por la carretera Anaco-Santa Ana. La acción policial fue llevada a cabo por los funcionarios adscritos al CCP Anaco, los hombres se trasladaban por la mencionada zona en un vehículo marca Mitsubishi, color blanco,placa A43AK0N, dándole la voz de alto.

Al realizarle la inspección a dicho vehículo los uniformados hallaron 85 bultos y 23 docenas de pasta de tabaco para mascar (chimó). Y al momento de solicitar las facturas y permisos correspondientes, los tripulantes no poseían ningún documento que avalara la procedencia legal de la mercancía.

Detenidos por transportar cargamento ilegal de chimó

En el hecho fueron aprehendidos el conductor, identificado como Edixon Alberto Ramírez Angulo (49). Y sus acompañantes Edgar Alí Contreras Torres y Carlos Daniel Carrero Jaimes, a quienes se les señala por el presunto delito de contrabando en la modalidad de ocultamiento,

Esto al transportar la mercancía sin el debido control aduanero y tributario. Los detenidos y las evidencias incautadas fueron trasladados al mencionado CCP y el procedimiento quedó a la disposición de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público.

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