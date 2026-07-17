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Incremento del pasaje urbano en Venezuela será a partir de esta fecha

By Danny Valdiviezo
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Incremento del pasaje urbano en Venezuela
El 1º de agosto se comenzará a cobrar un nuevo monto en el transporte. Foto: Jacinto Oliveros.

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Danny Valdiviezo
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El incremento del pasaje urbano fue pospuesto por los terremotos ocurridos en el país el pasado 24 de junio de 2026. El mismo estaba pautado para el 1º de julio pero quedó ahora para el 1º de agosto.

El coordinador del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Trocel, informó sobre el cambio de fecha. Trocel fue entrevistado por Fedecámaras Radio y destacó que el gremio tomó la decisión del cambio.

Incremento del pasaje urbano en Venezuela

Debido a la emergencia que vive el país los transportistas decidieron cambiar la fecha del aumento del pasaje. Resaltó que se hizo una evaluación por parte de los transportistas y se acordó el cambio de fecha.

A finales de mayo se hizo el acuerdo de los transportistas con el gobierno para subir 0,25 centavos de dólar al pasaje. Indicaron que las rutas del litoral central fueron las más perjudicadas por el terremoto.

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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