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El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro del juego del tercer lugar del Mundial que se disputará mañana sábado 18 de julio de 2026. Este será el cuarto encuentro que Valenzuela imparta justicia en la Copa del Mundo FIFA 2026.

Este interesante partido será entre las selecciones de Francia e Inglaterra que disputarán el tercer puesto. La noche del jueves 16 de julio el criollo fue designado por la FIFA para que lleve el encuentro.

Venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro del tercer lugar del Mundial

Ya el juez futbolístico venezolano había estado en otros juegos. En el Australia 2-0 Türkiye, fase de grupos. Bosnia 3-1 Qatar, fase de grupos. Y en el encuentro de Noruega 2-1 Costa de Marfil, 16vos de final.

Acompañarán a Valenzuela en la terna arbitral los venezolanos Jorge Urrego y Tulio Moreno. Esto enaltece el trabajo que se ha venido haciendo en el fútbol nacional con un árbitro que ha estado presente desde el Mundial pasado.

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