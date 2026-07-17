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Brenda Fricker, nacida en Dublín, Irlanda en 1945 falleció ayer jueves 16 de julio de 2026. La actriz del elenco de Mi Pobre Angelito 2, y otras grandes producciones “murió en paz”, dijo un amigo cercano a la artista y a su familia.

Fricker murió en la capital irlandesa a los 81 años de edad, la artista había decaído en su salud en los últimos años. La actriz tuvo buenas épocas en el cine, tanto así que llegó a ganar un Oscar como actriz de reparto.

Murió Brenda Fricker, actriz de Mi Pobre Angelito 2

En Mi Pobre Angelito 2, interpretó a La Señora de Las Palomas, pero para esos años ya Fricker tenía tiempo en el cine. Siendo una de las actrices que estaba disponible para los géneros como familiar, navideña entre otros.

Sin embargo el papel que la consagró vino a finales de los años ochenta cuando estuvo en la película “Mi pie Izquierdo” en 1990. Allí interpretó a la madre de Christy Brown, lo que le valió para ganarse un Oscar.

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