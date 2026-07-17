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El Ejecutivo Nacional difundió un nuevo balance oficial con los datos recolectados tras los fuertes sismos que afectaron en junio al territorio venezolano.

Según el balance, la cifra total de fallecidos ascendió a 5.069 personas, mientras que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

Balance Oficial tras los sismos de junio

Así mismo, el informe registra 6.462 rescatados, 128.324 familias atendidas y un incremento en los pacientes asistidos que alcanzó los 36.951 ciudadanos.

Finalmente, las autoridades reportaron que se han distribuido más de veintinueve millones de litros de agua potable ante las 1.331 réplicas contabilizadas.

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