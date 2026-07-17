Compartir

Los Bomberos de Juan José Mora siguen desplegados atendiendo a las comunidades luego del doble terremoto del 24 de junio. El municipio tuvo afectado en varias partes, debido a la fuerza de los terremotos.

Pero poco a poco han realizado revisiones a viviendas mediante comisiones mixtas como brindando acompañamiento institucional permanente en diversos sectores. Esto no solo en Morón, también en todo el municipio.

Los Bomberos se han mantenido realizando constantes evaluaciones técnicas en infraestructuras y viviendas luego del terremoto. Recordemos que el epicentro de ese sismo del 24 de junio estuvo cerca, en San Felipe, capital de Yaracuy.

Bomberos de Juan José Mora siguen desplegados

Mitigación de riesgos y eliminación de peligros latentes, los bomberos se mantienen pendientes de riesgos como de viviendas o estructuras que puedan generar peligro. Como la atención directa y resguardo de las familias damnificadas. Las cuales están siendo atendidas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas