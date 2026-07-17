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El precio del dólar BCV hoy 17 de julio de 2026 se mantiene en la banda de los 730 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes el dólar estará en 732,47 bolívares y el euro en 838,06 bolívares.

Para el lunes 20 de julio, el valor del dólar será de 736,93 bolívares y el euro en 843,19 bs.

La onza de oro bajó nuevamente y se encuentra por debajo de los cuatro mil dólares, registrando un precio a esta hora de 3.996,78 dólares. Este indicador estaba hace unos meses por encima de los cinco mil dólares.

El mercado petrolero ha estado entre alzas y un poco con bajas, hoy el barril registra un costo de 84,39 dólares. El conflicto del Medio Oriente ha sido determinante para los precios del petróleo en el último mes.

El bitcoin por su parte llegó a 63.306,96 dólares, este ha estado en baja en las últimas semanas en el mundo. Luego de estar en 83 mil dólares y estar recuperando terreno, sigue siendo uno de los indicadores más consultados.

Dólar BCV hoy 17 de julio de 2026 y los planes con la Refinería El Palito

La Refinería El Palito, la más pequeña de Venezuela y situada en la región central del país y con una capacidad de 146.000 barriles diarios- ha reiniciado su unidad de craqueo catalítico fluido (FCC), clave para la producción de combustible para motores, según informaron el lunes cuatro trabajadores.

La refinería ha estado reactivando lentamente sus unidades operativas en los últimos días, tras los dos sismos ocurridos a finales de junio que dejaron la instalación sin electricidad.

«La FCC está funcionando y estamos tratando de aumentar [la producción]», dijo uno de los trabajadores, añadiendo que la unidad requirió varios intentos para ponerse en marcha y que actualmente procesa unos 35.000 barriles diarios.

El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela informó durante el fin de semana que el suministro de combustible estaba garantizado en todas las regiones, especialmente en las zonas afectadas por los sismos, incluida la costera La Guaira. Aunque el ministerio no detalló los volúmenes, las filas de vehículos en las estaciones de servicio se han mantenido cortas, lo que indica que la distribución es suficiente.

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