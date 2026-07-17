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El CICPC esclareció un homicidio en el estado Aragua, así lo dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico. Quedó esclarecido el homicidio de Rufino Álvarez ocurrido en esa entidad.

Comisiones de la Delegación Municipal La Victoria, realizaron la detención de Yorman Eduardo Rodríguez Márquez (32), en el sector La Esperanza. Parroquia Juan Vicente Bolívar y Ponte, municipio José Félix Ribas estado Aragua, por el homicidio de Rufino Antonio Álvarez (55).

Rufino fue hallado en una zona enmontada en la dirección en mención, en estado de esqueletización, dijo el comisario del CICPC; hoy viernes 17 de julio de 2026 en sus redes sociales.

Por supuesto hurto lo asesinaron

De acuerdo con las investigaciones realizadas se pudo conocer que Yorman, sometió a la víctima junto a Tonny José González (42), aún por detener; por cuanto señalaban a la víctima de haberle hurtado algunas pertenencias a Yorman, por lo que este planificó quitarle la vida.

Para ello, Yorman y Tonny, lo llevaron a un lugar enmontado en la dirección en mención, donde le causaron la muerte con un objeto contundente y un arma blanca, para luego huir del sitio. Siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público,

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