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Detenido cajero por presunto hurto en su trabajo

By Redacción Carabobo
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Detenido cajero por presunto hurto

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Un segundo caso de hurto en el Zulia fue reportado este viernes, por el comisario general del CICPC, Douglas Rico. Este ocurrió en Maracaibo estado Zulia donde quedó detenido un cajero por presunto hurto en el trabajo.

Comisiones de la Delegación Municipal Maracaibo, realizaron la detención de Anthony Joel Benítez Mercado (24), en la parroquia Manuel Dagnino; municipio Maracaibo, estado Zulia, por hurto.

Detenido cajero por presunto hurto en su trabajo

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo conocer que el hombre, valiéndose de sus funciones como cajero, se apoderaba de dinero en divisas estadounidenses. Por lo que fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público.

El otro caso de hurto en la entidad zuliana fue reportado en el municipio San Francisco donde un hombre de 29 años está señalado de tomar un dinero. Este tomó la suma de 160 mil bolívares para realizar apuestas.

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Señalado de hurtar 160 mil bolívares de su trabajo para apostar

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SourceDouglas Rico/CICPC
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