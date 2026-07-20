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La FIFA abrirá una investigación disciplinaria contra la selección de Argentina tras las fuertes agresiones antideportivas registradas al terminar la final mundialista.

El organismo analizará videos e informes arbitrales para determinar sanciones tras la violenta tangana provocada al terminar la final del Mundial.

FIFA investigara agresiones de Argentina

La trifulca inició cuando el jugador Nahuel Molina propinó un puñetazo en el pecho al futbolista español Rodrigo Hernández durante las celebraciones.

Posteriormente, Leandro Paredes tomó del cuello a Eric García y agredió al mediocampista Gavi en medio del tenso enfrentamiento en la cancha.

Así mismo, miembros del cuerpo técnico argentino agredieron al jugador Dani Olmo mientras las autoridades evaluaban las imágenes y reportes del encuentro.

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Consecuencias

Por el momento no existen castigos oficiales contra los futbolistas involucrados hasta que la comisión disciplinaria emita una resolución definitiva sobre este caso.

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