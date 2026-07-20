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La tarde de este lunes 20 de julio, se registró un accidente entre dos gandolas en la vía que conecta Valencia, con el litoral de Puerto Cabello.

El desprendimiento de un contenedor generó el choque entre los vehículos de carga a la altura del kilómetro 173.

Accidente entre gandolas vía Puerto Cabello

Se pudo conocer de parte de INVIALCA, que el siniestro provocó el cierre temporal de la autopista Valencia – Puerto Cabello.

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Así mismo, afortunadamente no dejó personas lesionadas y el tránsito vehicular ya se encuentra completamente restablecido.

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