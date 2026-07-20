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Venezuela brilló en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en China. El semillero científico criollo tuvo una destacada participación dejando el nombre de nuestro país en alto. Una vez más con honor lograron excelentes puestos, esta vez en China.

“José Leonardo, César, Carlos, Manuel, Leandro y, especialmente, a Luis Enrique García, de 13 años, por su Mención Honorífica”; dijo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez quien dio a conocer la información.

Venezuela brilló en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en China

Cabe destacar que Venezuela es uno de los países con excelente generación la cual siempre ha participado en estas olimpiadas. Incluso hay buenos competidores en matemáticas, los cuales siempre están listos para representar al país.

Hoy en día Venezuela es uno de los países con alto potencial científico y matemático los cuales siempre dejan al país en buenos lugares. Desde #N24Carabobo enviamos felicitaciones a los futuros científicos. ¡Adelante Venezuela!.

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