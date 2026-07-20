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El precio del dólar BCV hoy 20 de julio de 2026 nos indica que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 730 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes el dólar estará en 736,93 bolívares y el euro en 843,19 bolívares.

Para este martes, el dólar tendrá un valor de 737,23 bolívares y el euro 840,70 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.020,81 dólares para hoy. Este indicador ha mostrado bajas en su costo en las últimas semanas. Veremos como se mantiene en lo que resta del mes de julio.

El precio del petróleo volvió a subir debido a la tensión entre Estados Unidos e Irán debido al Estrecho de Ormuz. El crudo volvió a ubicarse en 90.95 dólares, este pudiera seguir subiendo en el día de hoy lunes.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 64.172,05 dólares, se sigue acercando a los 66 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 20 de julio de 2026, empresarios evalúan planes de viviendas

Luis Méndez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Suramérica (Camesura) informó que el gremio organiza una reunión, en la que participarán empresarios del sector inmobiliario norteamericanos y venezolanos para evaluar planes, programas y proyectos de viviendas que ya están en culminación en Venezuela con el objetivo de afrontar la emergencia generada tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

«Tenemos la posibilidad de muchos de estos proyectos que están en áreas y territorios determinados, dimensionarlos para tener mayor cantidad de viviendas de mejor calidad, incluso construidas en menor tiempo y en menor costo posible sin perder la calidad de la vivienda», explicó Méndez.

El representante de Camesura indicó que a través de estos proyectos se puede afrontar la emergencia y reubicar a las personas que perdieron sus hogares como consecuencia del doblete sísmico.

En ese sentido, informó que en el país hay entre «un 75% y 80% de estructuras ya casi listas que pueden entrar ahorita -y están en evaluación con la ministra de Vivienda- para la fase de emergencia de la terminación inmediata de viviendas».

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