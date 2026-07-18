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Dos bonos Patria de julio siguen activos hoy sábado 18 de julio 2026, la Plataforma mantiene las entregas del Ingreso Integral para los empleados públicos como para los jubilados. Estas bonificaciones comenzaron a pagarse esta semana.

Los empleados públicos están recibiendo el primer pago correspondiente a la primera quincena del mes. Estos estarían recibiendo el pago de 108 mil 660 bolívares, que son 150 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Bonos Patria de julio siguen asignados para hoy sábado

Mientras que los jubilados de la administración pública están recibiendo desde ayer viernes 17 de julio el monto de 92.292 bolívares. Esto corresponde al primer pago de la quincena, el resto lo recibirán el último de este mes.

De igual modo, se espera que para los días martes o miércoles de esta semana comience a pagarse el aporte de la pensión de los abuelos. Como el Ingreso Integral, los cuales estarían informando a través del Sistema Patria.

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