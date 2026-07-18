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El parte oficial de fallecidos y heridos del doble terremoto fue actualizada hoy en horas de la tarde, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La cifra de fallecidos subió a 5.119 y heridos a 16.740.

Se han rescatado 6.462 personas como se han atendido 128.324 familias. Cabe destacar que no se han detenido los trabajos de remoción de escombros como búsqueda de cadáveres en La Guaira.

Parte oficial de fallecidos y heridos del terremoto del 24 de junio

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