ActualidadNacionalPortada

Parte oficial de fallecidos y heridos del doble terremoto del 24 de junio

By Danny Valdiviezo
0
74
Parte oficial de fallecidos y heridos del terremoto

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El parte oficial de fallecidos y heridos del doble terremoto fue actualizada hoy en horas de la tarde, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La cifra de fallecidos subió a 5.119 y heridos a 16.740.

Se han rescatado 6.462 personas como se han atendido 128.324 familias. Cabe destacar que no se han detenido los trabajos de remoción de escombros como búsqueda de cadáveres en La Guaira.

Parte oficial de fallecidos y heridos del terremoto del 24 de junio

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Jubilados comienzan a cobrar el Ingreso Integral por este monto

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceJorge Rodríguez
Artículo anterior
¡Ahora!, Este banco tendrá suspendido el servicio de pago móvil este domingo
Artículo siguiente
¡Ahora!, Estos bonos Patria de julio siguen asignados para hoy sábado
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes