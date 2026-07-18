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¡Ahora!, Este banco tendrá suspendido el servicio de pago móvil este domingo

By Redacción Carabobo
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Servicio de pago móvil del Banco Caroní

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El servicio de pago móvil del Banco Caroní estará suspendido dijo la agencia bancaria a través de sus redes sociales hoy sábado en horas de la tarde. La suspensión será al menos por una hora.

A partir de la una y media de la madrugada estará suspendido el servicio de esta agencia bancaria a nivel nacional. “Informamos que el servicio de Pago Móvil estará interrumpido el día domingo 19/07/2026, a partir de la 1:30 am por un periodo de 1 hora”, dijo el banco.

Foto: 2001.

Servicio de pago móvil del Banco Caroní

En la actualidad varias agencias bancarias a nivel nacional están renovando sus plataformas digitales. La agencia pide disculpas a sus clientes, por esta suspensión, la cual será solamente por una hora.

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SourceBanco Caroní
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