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En horas de la mañana de hoy sábado 18 de julio de 2026 reportaron el volcamiento de una buseta en la Autopista Valencia Puerto Cabello. El hecho ocurrió cerca de las 9:00 de la mañana sentido Puerto Cabello.

El bus Encava color blanco de la línea Unión Veintidos salió del Terminal Big Low Center rumbo a la ciudad de Coro en el estado Falcón. La misma volcó en la autopista dejando además siete lesionados, entre ellos un niño.

Volcamiento de una buseta en la Autopista Valencia Puerto Cabello

Al lugar llegaron autoridades viales a atender la situación presentada con la unidad de transporte. Entre ellas funcionarios de tránsito terrestre además de equipos de rescate de Invialca.

Además de equipos de emergencia de 0800 Bigote entre otros. La joven que perdió la vida en el accidente en la autopista quedó identificada como Britani Daniela Esteves Muñoz de 22 años de edad.

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