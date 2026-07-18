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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 18 de julio llevará a cabo una jornada especial de cedulación en el estado La Guaira.

Esta iniciativa forma parte de las estrategias de atención pública orientadas a respaldar a la entidad costera, catalogada como la región más afectada por el devastador doble terremoto del 24 de junio. A través de sus canales digitales y redes sociales, el organismo de identificación pública precisó que este despliegue responde a las políticas de operativos periódicos que ejecuta de manera regular en las distintas regiones del territorio nacional.

En esta oportunidad, la institución detalló que el servicio para todos los ciudadanos será completamente gratuito y no requerirá recaudos previos, facilitando así el acceso inmediato al documento de identidad. Los funcionarios mantendrán operativas las mesas de trámites en un horario corrido que iniciará a las 10:00 am y culminará a las 4:00 pm.

Cedulación gratuita este sábado en La Guaira

Para la ejecución de esta actividad, las unidades móviles del Saime se instalarán en dos puntos estratégicos del municipio Vargas. El primero estará ubicado en las históricas instalaciones de la Casa Guipuzcoana, en la parroquia La Guaira, mientras que el segundo punto de atención funcionará en los espacios abiertos de la Cinta Costera de Catia La Mar.

Esta convocatoria de carácter extraordinario coincide directamente con las labores de recuperación y remoción de infraestructura que el Ejecutivo nacional mantiene desplegadas en la entidad. Tras la emergencia sísmica de finales de junio, las autoridades han implementado diversas medidas logísticas con el propósito de restablecer los servicios públicos esenciales y mitigar el impacto de la tragedia.

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