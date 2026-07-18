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En las afueras de la municipalidad de Chongqing, China, un masivo deslave de tierra y rocas sepultó múltiples estructuras residenciales, cobrando la vida de al menos ocho personas y dejando a otras 34 desaparecidas de forma preliminar, según informaron las autoridades locales y la prensa estatal del país asiático.

El siniestro se registró aproximadamente a las 9:08 horas en el condado Pengshui, una localidad situada en el borde exterior de la región de Chongqing. De acuerdo con reportes de la cadena de televisión CCTV, enormes volúmenes de lodo y formaciones rocosas se desprendieron de una ladera montañosa, colapsando directamente sobre una zona habitada y destruyendo por completo más de diez edificaciones de viviendas.

Deslave en China

Hasta el momento, los cuerpos de salvamento han logrado extraer con vida a diez personas de entre las ruinas, incluyendo a dos ciudadanos que presentan heridas de gravedad. Ante la magnitud de la tragedia, el alcalde de la localidad, Ren Xujiang, lidera el puesto de mando en la escena, mientras que el mandatario chino, Xi Jinping, instó formalmente a las agencias gubernamentales a activar todos los recursos necesarios y determinar con precisión científica las causas del desprendimiento.

Como medida preventiva para garantizar la seguridad pública y evitar incidentes secundarios, el gobierno local ordenó la suspensión inmediata de los servicios de agua, gas y electricidad en un radio de un kilómetro a la redonda. En el epicentro de la tragedia, un contingente de más de 800 rescatistas equipados con trajes de alta visibilidad, maquinaria pesada y excavadoras trabaja a contrarreloj. Sin embargo, la televisora estatal advirtió que las labores operativas enfrentan graves complicaciones debido a la extrema inestabilidad del terreno y la constante amenaza de nuevos desprendimientos.

Daños

Las impactantes imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños sufridos por estructuras de hasta 15 pisos de altura situadas cerca de un tramo del río Wujiang. Esta área geográfica, caracterizada por sus imponentes montañas kársticas, pequeños asentamientos agrícolas y terrazas de cultivo, se encuentra actualmente bajo estricta vigilancia debido a que la saturación de los suelos por las fuertes lluvias persistentes se mantiene como el principal detonante de este trágico evento.

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