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El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni define por estas horas los últimos detalles tácticos de cara a la gran final de la Copa del Mundo que se disputará este domingo. Con la mirada fija en asegurar el ansiado bicampeonato, el estratega de 48 años mantiene un riguroso análisis para contrarrestar las virtudes de su rival y potenciar las fortalezas individuales del plantel.

«Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos. Con muchas ganas de que nos vaya bien, con predisposición para analizar al rival», explicó el seleccionador en rueda de prensa. Fiel a su estilo mesurado, el entrenador restó peso a la inmensa presión del escenario con el claro objetivo de mantener la concentración absoluta del grupo de futbolistas: «Necesitamos obtener nuestra mejor versión para poder ganar. No nos ponemos en la cabeza que es una final del Mundial porque si no te puedes desviar».

Argentina define últimos detalles de Copa Mundial

A pesar de las exigencias del torneo, el director técnico se mostró sumamente conforme con la evolución mostrada por la albiceleste en las fases de eliminación directa. «Yo creo que el equipo ha tenido cosas positivas, los últimos partidos sobre todo. Yo creo que estamos más bien más allá de algunas cosas que hay que mejorar», agregó Scaloni con optimismo.

Durante su comparecencia ante los medios, el mandamás del banquillo argentino también dedicó palabras muy especiales al presente futbolístico del capitán del equipo y al impacto de su impactante vigencia en el balompié de élite: «Llegar a una final, con 39 años, creo que es algo increíble.

Por eso cuando yo decía que lo disfrutemos, lo tenemos que valorar». Con el plan de juego prácticamente cerrado, el estratega selló su participación del viernes dando fe del compromiso de sus dirigidos para bordar con orgullo la cuarta estrella en el pecho de la camiseta argentina.

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