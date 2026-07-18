Compartir

Al menos tres personas han muerto en Chile debido al severo temporal de lluvias y fuertes vientos que, hasta el momento, afecta de manera directa a 10 de las 16 regiones que componen el país sudamericano.

Las feroces ráfagas y las intensas precipitaciones no solo causaron estragos en las vías públicas, sino que colapsaron los servicios públicos esenciales. De acuerdo con los balances oficiales ofrecidos por el Ministerio de Energía, durante la jornada del jueves un total de 590.824 hogares quedaron sin suministro eléctrico. Las autoridades informaron que las cuadrillas de reparación se mantienen desplegadas en el terreno, logrando que el servicio se vaya recuperando paulatinamente con el paso de las horas en las comunas afectadas.

Lamentablemente, el impacto del mal tiempo cobró la vida de tres ciudadanos en incidentes separados vinculados a las precarias condiciones meteorológicas. Según reportes recabados por Radio Pauta, la primera víctima fatal fue un trabajador en la región de Biobío, a quien le cayó un árbol encima mientras intentaba despejar una ruta obstaculizada.

El segundo deceso ocurrió en La Araucanía, donde un hombre de 61 años perdió la vida al caer desde el techo de su vivienda cuando realizaba labores de limpieza y mantenimiento ante la tormenta. Finalmente, las autoridades reportaron una tercera víctima en la comuna de Cerro Navia, en Santiago, tras recibir una letal descarga eléctrica.

Los organismos de protección civil y de meteorología instan a la población a mantener la prudencia, evitar traslados innecesarios y resguardarse mientras dure la alerta por el sistema frontal.