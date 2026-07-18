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La Presidenta República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la firma de convenios históricos con las empresas argentina-estadounidense IMPSA y la estadounidense General Electric (GE).

“Estas alianzas internacionales contemplan la recuperación e incorporación de 7.400 megavatios (MW), al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante los próximos cuatro años; una cifra que equivale aproximadamente a la mitad de la generación actual de Venezuela”, destacó.

«Haber firmado con INSA (…), para recuperar más de 2 mil 400 MW, (…) ¡Es una firma histórica! La segunda (…), es la que firmamos esta semana con General Electric, donde los primeros 24 meses vamos a recuperar 1.000 MW, pero en los próximos cuatro años tenemos previsto recuperar 4.000 mw. Imagínate lo que significa (…)», detalló la Presidenta Delcy Rodríguez.

De igual forma, aseguró que dichas alianzas se desarrollarán en dos grandes frentes de trabajo:

Alianza estratégica con INSA (Rusia): Reactivación y culminación de la Central Hidroeléctrica Tocoma. La firma contempla el traslado a Venezuela de las turbinas ya fabricadas en suelo ruso, lo que permitirá sumar más de 2.000 MW.

Asimismo, el convenio incluye la optimización de la central de Macagua, reforzando de manera integral todo el complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní para alcanzar un total de 2.400 MW recuperados.

Acuerdo con General Electric: Un plan progresivo de cuatro años destinado a la recuperación de 5.000 MW. La meta de este proyecto establece rescatar los primeros 1.000 MW en un plazo de 24 meses, para luego completar los 4.000 MW restantes en los dos años posteriores.

«El servicio eléctrico es el servicio rey; de él dependen el agua, los hospitales, las escuelas, la alimentación y la agroindustria. Poder recuperar el sistema y tener megavatios disponibles para el crecimiento económico es una extraordinaria noticia para el pueblo venezolano», resaltó la Presidenta Delcy Rodríguez.

Con la puesta en marcha de estas alianzas, el Gobierno Nacional apuntan no solo a garantizar la estabilidad y calidad del suministro de los hogares venezolanos, sino a robustecer la infraestructura necesaria para apalancar el desarrollo industrial y comercial de la Nación en el mediano y largo plazo.

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