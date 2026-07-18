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Inglaterra se llevó el tercer lugar de la Copa del Mundo FIFA 2026 al vencer a Francia 6×4, desde el primer tiempo empezaron a construir la victoria. Francia poco defendió como lo había hecho durante todo el torneo en el primer tiempo.

Los ingleses comenzaron el ataque con Declan Rice quien marcó el primero al tercer minuto. Mientras que Ezri Konsa al 18 colgó el segundo en la pizarra para Inglaterra. Francia estaba dormida en la defensa como en el ataque.

Bukayo Saka terminó de ligar los dos tantos para los ingleses, uno al minuto 45 y otro en los minutos agregados. Inglaterra dominó como quiso el primer tiempo, ante una Francia que se vio poco interesada en los ataques a puerta.

Inglaterra se llevó el tercer lugar ante Francia

En el segundo tiempo, Francia despertó y se acercó con tantos de Kylian Mbappé que marcó dos tantos para la selección “gala”. Bradley Barcola y Ousmane Dembelé quienes anotaron los otros dos goles.

Mientras que Inglaterra gracias a Bukayo Saka y Jude Bellingham ampliaron la ventaja para que el juego quedara 6×4. De esa manera se completaron el tercer y cuarto lugar de esta copa del Mundo, esperando la final para mañana.

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