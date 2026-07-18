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Un volcamiento en Tucacas estado Falcón dejó a tres carabobeños lesionados. El hecho vial ocurrió a la una de la madrugada de hoy sábado 18 de julio a la altura del Conjunto Residencial Flamingo Beach. El mismo fue notificado mediante los números de emergencia 911.

Enseguida bomberos de Falcón como Protección Civil llegaron al lugar para atender la situación presentada. Los lesionados transitaban en un vehículo marca Ford Festiva color rojo, hasta ahora volcaron por causas desconocidas.

Volcamiento en Tucacas deja tres carabobeños lesionados

Los lesionados quedaron identificados como Cristian Martínez de 22 años, Martínez sufrió politraumatismo, herida en la región occipital y lesión en el hombro izquierdo. Jean Carlos Aguirre de 20 años además de Lorenys Delgado de 23 años.

Delgado sufrió politraumatizada y sufrió herida abierta en la región occipital. Todos fueron llevados al Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas. Autoridades de tránsito investigarán el hecho vial, el cual se suma a los ocurridos en lo que va de año en esa vía.

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