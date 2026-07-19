Compartir

La salud de Fernandito Villalona ha estado en tendencia en las últimas horas, el cantante dominicano está internado y en reposo absoluto además de observación médica. Así lo dieron a conocer medios dominicanos.

Villalona de 71 años de edad se encuentra delicado de salud, dijo su oficina de prensa en un comunicado hoy sábado 18 de julio de 2026 desde Santo Domingo. El artista suspendió sus presentaciones.

“Queremos informar que, por indicación de su equipo médico, Fernando se encuentra atravesando un estado de salud delicado que requiere reposo absoluto y supervisión médica. Como consecuencia, las presentaciones pautadas para este fin de semana han sido suspendidas, priorizando su bienestar y una recuperación adecuada”, dijo el comunicado.

Salud de Fernandito Villalona

“Confiamos en que, con el descanso indicado, el cuidado de sus médicos y el cariño de todos ustedes. Podrá regresar muy pronto a los escenarios para seguir compartiendo con el público que tanto aprecia”.

NO DEJES DE LEER EN #N24Carabobo: Murió Brenda Fricker, actriz de Mi Pobre Angelito 2

Horas después la familia del artista, entre ella su esposa Fátima dijo que el cantante está fuera de peligro. «Fernando Villalona permanece bajo supervisión médica y está respondiendo favorablemente al tratamiento», señala el informe familiar, que además confirma que el artista «está estable y ya no corre peligro inmediato».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas