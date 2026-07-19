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Quedaron detenidos dos hombres en el caso de la adolescente asesinada en San Joaquín. El asesinato de Yorgelys Silva toma un nuevo rumbo, la jovencita fue encontrada en mayo de este año en el municipio San Joaquín.

Hasta ahora indicó el medio, Noticias Carabobo que hay dos detenidos por este caso. Los sujetos quedaron identificados con los apellidos Infante y Graterol estos residían en el sector Panamericano.

Las autoridades han estado al frente de las investigaciones y se espera ahora por el desarrollo del caso. Comisiones del CICPC, se mantienen trabajando en nuevas pistas como en otras averiguaciones que lleven al esclarecimiento del caso.

Caso de la adolescente asesinada en San Joaquín

En horas de la tarde de este domingo 17 de mayo, se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente en las adyacencias de la Hacienda La Quinta, jurisdicción del municipio San Joaquín, estado Carabobo.

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 2:40 p.m., luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre el avistamiento del cadáver en una zona boscosa del referido sector.

Al llegar al lugar, se constató la veracidad de la información y se pudo conocer de manera extraoficial que el cuerpo de la menor presentaba signos de violencia en varias partes del cuerpo con signos de estrangulación.

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