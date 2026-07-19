Compartir

Un sismo de magnitud 5.3 reportaron en las costas de Honduras en aguas del Mar Caribe. El movimiento telúrico ocurrió frente al departamento de la localidad conocida como Gracias a Dios.

El mismo se encuentra al este de Honduras y cercano a la línea fronteriza con Nicaragua. Hasta ahora no se han reportado daños materiales como personas lesionadas o muertas en esta zona de ese país.

Sismo de magnitud 5 reportaron en las costas de Honduras

En horas de la mañana de hoy sábado 18 de julio reportaron el temblor de 5.3 grados a 369 kilómetros mar adentro. Con un epicentro en la comunidad conocida como Raya en el municipio Ramón Villeda Morales.

El sismo tuvo una profundidad de 30 kilómetros, el movimiento se sintió en varias partes. Pero autoridades dijeron que no hubo daños materiales graves. En la zona no han reportado sismos en las últimas décadas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas