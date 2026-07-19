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Funvisis reportó temblor en el estado La Guaira hoy sábado 18 de julio de 2026. El movimiento telúrico fue de magnitud 2.6 y de una profundidad de 3.1 kilómetros en Naiguatá. El epicentro ocurrió a nueve kilómetros al oeste de Naiguatá.

Temblor en esta zona del país

Más temprano, Funvisis dio a conocer de un movimiento telúrico de magnitud 2.6 y de profundidad 3.2 kilómetros. Este tuvo un epicentro de 7 kilómetros al este de La Victoria en el estado Aragua.

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