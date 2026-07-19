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El árbitro venezolano Jesús Valenzuela terminó su participación en el Mundial de Fútbol 2026. El colegiado impartió justicia en dicho encuentro entre Inglaterra y Francia, donde tuvo un excelente papel.

Valenzuela, estuvo a la altura, en un encuentro donde muchos consideraron emocionante e interesante. Primero por la cantidad de goles que tuvo, cada selección dejó jugar y Valenzuela estuvo bien ante los capitanes.

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Así le fue al árbitro venezolano Jesús Valenzuela en el partido del tercer lugar

Por supuesto, supo frenar a tiempo los reclamos de parte de los ingleses como de los franceses. Hubo 22 faltas, 14 para los franceses. A pesar que se jugaba el tercer lugar, Inglaterra quería terminar el encuentro adelante.

Al final, el criollo nacido en Acarigua recibió una medalla por haber sido el juez del partido. Los críticos dieron el visto bueno al trabajo del venezolano. El cual debutó en Qatar 2022 y tuvo bastante participación en esta cita mundialista.

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