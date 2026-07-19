Compartir

El arquero de Cabo Verde desde hace varios días recibió el llamado positivo de la FIFA nuevamente. Vozinha fue invitado especial en la final y en el fan fest que se realiza en Nueva York antes de la final.

El espigado portero de 40 años de la selección africana fue uno de los más buscados en el festival del fanático. Las personas hicieron colas para poder tomarse una foto con el famoso futbolista, el cual llegó al Mundial siendo un desconocido.

En el encuentro de Cabo Verde contra España, que muchos daban como ganador a la ahora selección finalista no pudieron anotarle un tanto. Allí Vozinha atajó unas cuantas pelotas en un encuentro que desesperó a los españoles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Elite 99.7FM (@radioelite997)

Vozinha invitado especial en la final

Luego de eso vinieron otros encuentros donde los caboverdianos hicieron de las suyas. Contra Arabia Saudita, eliminando a Uruguay. Como dieron un susto a los argentinos que necesitaron un tiempo extra para poder ganar.

NO DEJES DE LEER EN #N24Carabobo: Los finalistas de la Copa del Mundo FIFA 2026 no pudieron con esta selección

Vozinha se gana la vida como instructor de voleibol de playa, además de electricista, dijo que aprendió a “portear” viendo videos en youtube. De esa manera pudo ser un futbolista de calidad y ser el titular de la selección.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas