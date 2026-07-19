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Dos reos condenados a pena de muerte en Estados Unidos serán ejecutados el venidero 28 de julio. La fecha se pudo confirmar en las últimas horas, ambos son prisioneros del estado de la Florida.

James Aren Duckett de 68 años, un exagente de policía y Dominick Anthony Occhicone de 80 años. Aren Duckett tenía la fecha pautada para el 31 de marzo de este año, pero faltando seis días para la ejecución frenaron la misma por una prueba.

Se le iba a hacer una prueba de ADN a un vello público y semen en el cuerpo de la víctima, pero el mismo no pudo ser comprobado con tecnología. El expolicía está señalado de agredir y ahogar a una niña de 11 años en 1987.

Un caso dantesco donde el uniformado fue el señalado del caso. Ahora tiene fecha de ejecución para el 28 de este mes. Esto será al mediodía en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke.

Dos reos condenados a pena de muerte en Estados Unidos

El otro reo que está condenado a pena de muerte es Dominick Anthony Occhicone de 80 años. Este está señalado de asesinar a los padres de su expareja cuando tenía 40 años. Lleva varias décadas esperando ser ejecutado.

Ahora el 28 de este mes tiene la fecha pautada, aunque hay organizaciones que defienden que el prisionero no sea ejecutado. Esto por la edad que tiene 80 años, hasta ahora no hay negatividad por parte de las autoridades de la Florida.

Seis horas después, a las 6 de la tarde, está programada la ejecución de Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, condenado por matar a tiros a los padres de su expareja en 1986. Es la primera vez que Florida planea llevar a cabo dos ejecuciones en un mismo día desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976.

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