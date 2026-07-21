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El buque Wave Sentinel comenzó las inspecciones técnicas y reparan el cable submarino de fibra óptica afectada por el doble terremoto del pasado junio en Venezuela.

La empresa Cirion avanza en la reparación del cable submarino dañado por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

Reparan cable submarino en Venezuela

Un buque especializado ingresó a aguas territoriales e inició las inspecciones correspondientes utilizando un robot submarino de alta tecnología en el mar.

El robot localizó los dos extremos del cable roto para realizar las pruebas necesarias que permitirán restablecer la conexión a internet en el país.

La compañía tecnológica aseguró que informará a la ciudadanía cada avance confirmado sobre la restitución progresiva del servicio de telecomunicaciones en la región.

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