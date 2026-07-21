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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que entrega de 200 viviendas a familias afectadas por el doble terremoto de junio.

Entregan viviendas a los afectados por terremoto

Esta entrega inicial forma parte del plan gubernamental diseñado para brindar un techo digno a las personas impactadas por la lamentable tragedia natural.

Así mismo, Rodríguez, proyectó la entrega de cuatro mil unidades habitacionales mensuales durante este segundo semestre para atender a los damnificados del país.

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Finalmente, las autoridades nacionales aseguraron a los ciudadanos que permanecen en campamentos temporales que pronto recibirán sus nuevos hogares adjudicados de forma oficial.

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