La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que entrega de 200 viviendas a familias afectadas por el doble terremoto de junio.
Entregan viviendas a los afectados por terremoto
Esta entrega inicial forma parte del plan gubernamental diseñado para brindar un techo digno a las personas impactadas por la lamentable tragedia natural.
Así mismo, Rodríguez, proyectó la entrega de cuatro mil unidades habitacionales mensuales durante este segundo semestre para atender a los damnificados del país.
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Finalmente, las autoridades nacionales aseguraron a los ciudadanos que permanecen en campamentos temporales que pronto recibirán sus nuevos hogares adjudicados de forma oficial.
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