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Las autoridades presentaron el balance oficial actualizado sobre fallecidos, rescates e infraestructura afectada tras los sismos al día de hoy lunes 20 de julio.

El reporte oficial registró un total de 5.278 personas fallecidas, 16.740 heridos atendidos y 6.462 ciudadanos rescatados de manera exitosa.

Balance Oficial de fallecidos tras los sismos

Actualmente se contabilizan 856 edificios afectados, 190 estructuras colapsadas y 17.907 personas que lamentablemente quedaron sin vivienda tras la tragedia.

Las labores continúan con 30.989 efectivos desplegados, 31.745 voluntarios en acción y 107 campamentos transitorios albergando a miles de familias.

Así mismo, los organismos informaron la distribución masiva de alimentos, agua potable para las comunidades y el registro contiguo de 1.405 réplicas.

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