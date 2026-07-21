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Así se encuentra en Balance Oficial tras los sismos del 24J

By Lubin Molero
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Balance Oficial de fallecidos tras los sismo
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Las autoridades presentaron el balance oficial actualizado sobre fallecidos, rescates e infraestructura afectada tras los sismos al día de hoy lunes  20 de julio.

El reporte oficial registró un total de 5.278 personas fallecidas, 16.740 heridos atendidos y 6.462 ciudadanos rescatados de manera exitosa.

Balance Oficial de fallecidos tras los sismos

Actualmente se contabilizan 856 edificios afectados, 190 estructuras colapsadas y 17.907 personas que lamentablemente quedaron sin vivienda tras la tragedia.

Las labores continúan con 30.989 efectivos desplegados, 31.745 voluntarios en acción y 107 campamentos transitorios albergando a miles de familias.

Así mismo, los organismos informaron la distribución masiva de alimentos, agua potable para las comunidades y el registro contiguo de 1.405 réplicas.

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ViaJorge Rodríguez PSUV
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