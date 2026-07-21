EntretenimientoPortada

Posible Monopolio: Justicia de Estados Unidos frena fusión de Paramount

By Lubin Molero
0
36
Frenan fusión de Paramount y Warner
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

La Justicia de Estados Unidos frenó temporalmente la histórica fusión 110 mil millones de dólares entre las empresas Paramount y Warner Bros.

Una jueza federal emitió una orden de restricción temporal para detener la multimillonaria operación tras la demanda interpuesta por doce estados.

Frenan fusión de Paramount y Warner

La decisión judicial de la jueza Araceli Martínez-Olguín responde a una demanda presentada por 12 estados del país, para evitar riesgos de monopolio mediático.

La medida frena las negociaciones corporativas por catorce días mientras evalúan el impacto que generaría la concentración sobre la competencia del sector.

Los demandantes argumentaron que la unión aumentará los precios para consumidores, reducirá contenidos y provocará pérdidas masivas de empleos en la industria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Mujer con condición psiquiátrica es detenida en Puerto Cabello

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNoticiero Venevisión
Artículo anterior
Así se encuentra en Balance Oficial tras los sismos del 24J
Artículo siguiente
Detenido por el CICPC por presunta estafa en Lara
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes