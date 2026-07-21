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La Justicia de Estados Unidos frenó temporalmente la histórica fusión 110 mil millones de dólares entre las empresas Paramount y Warner Bros.

Una jueza federal emitió una orden de restricción temporal para detener la multimillonaria operación tras la demanda interpuesta por doce estados.

Frenan fusión de Paramount y Warner

La decisión judicial de la jueza Araceli Martínez-Olguín responde a una demanda presentada por 12 estados del país, para evitar riesgos de monopolio mediático.

La medida frena las negociaciones corporativas por catorce días mientras evalúan el impacto que generaría la concentración sobre la competencia del sector.

Los demandantes argumentaron que la unión aumentará los precios para consumidores, reducirá contenidos y provocará pérdidas masivas de empleos en la industria.

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