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Por una presunta estafa en Lara quedó detenido por el CICPC, la información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público de esa entidad

Comisiones de la Delegación Municipal Carora, realizaron la detención de Carlos Alberto Rivero (40), en el sector Simón Rodríguez, parroquia Trinidad Samuel, municipio Torres, estado Lara, por el delito de estafa.

Detenido por el CICPC por presunta estafa en Lara

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo conocer que el hombre se dedicaba a la oferta de animales porcinos a través de WhatsApp, donde al culminar las negociaciones y recibir el dinero, cortaba comunicación con las víctimas, perjudicando su patrimonio.

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