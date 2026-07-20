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Caraballeda antes y después de los terremotos, el panorama cambió luego de las seis de la tarde del 24 de junio. Ese día por ser fecha patria, muchas personas habían asistido a las playas de La Guaira.

Los negocios de comida frente a la playa estaban llenos desde temprano, buscando empanadas, maltas y café. Pero ese día en la tarde todo cambió, en horas de la tarde, los terremotos estremecieron el país.

Así quedó Caraballeda antes y después de los terremotos del 24 de junio

Desde San Felipe hasta otros estados, pero el que más sufrió fue el litoral central. Se derrumbaron varios edificios y todo fue otra cosa desde ese entonces. Hoy en día se lucha por la remoción de escombros.

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